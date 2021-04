AS Tidak akan Mencabut Sanksi Korut sampai FFVD Terlaksana

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) dan Voice Of America (VOA) melaporkan pada Senin (19/04) waktu setempat bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Korea Utara terus melakukan kegiatan produksi nuklir pada tahun lalu, sehingga pihaknya tetap menerapkan sanksi terhadap Korea Utara hingga terlaksana denuklirisasi penuh Korea Utara yang dapat diverfikasi dan tidak dapat dikembalikan (FFVD).Menurut laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri AS memprihatinkan reaktor nuklir air ringan untuk eksperimen yang tengah dibangun di fasilitas nuklir Yongbyon, Korea Utara, dan apabila konstruksi fasilitas tersebut selesai, reaktor nuklir itu dapat digunakan untuk pengayaan uranium.Pihaknya mengkritik bahwa kegiatan produksi nuklir Korea Utara melanggar kesepakatan KTT pertama antara Korea Utara dan AS di Singapura tahun 2018 lalu.AS menilai bahwa masih ada fasilitas nuklir yang belum diketahui di Korea Utara, dan fasilitas nuklir di Punggyeri yang telah dibongkar tahun 2018 lalu juga dapat diaktifkan kembali.AS siap untuk bernegosiasi dengan Korea Utara untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara, sambil tetap menerapkan sanksi PBB dan AS terhadap Korea Utara sampai FFVD terlaksana.