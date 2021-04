AS Tidak Mengomentari Perihal Pertukaran Vaksin dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Washington menolak untuk memberikan komentar terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong bahwa kedua sekutu tersebut sedang membahas kemungkinan pertukaran vaksin COVID-19.Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh jurnalis Yonhap News tersebut, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Selasa (20/04) bahwa pihaknya tidak akan mengomentari rincian pembicaraan diplomatik 'pribadi'.Tidak terdapat pembantahan tegas, namun pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pembahasan rahasia antara kedua negara tersebut mungkin sedang dilakukan melalui saluran-saluran diplomatik.Berbicara dalam sebuah sesi tanya-jawab darurat mengenai vaksinasi COVID-19 di Majelis Nasional Korea Selatan pada Selasa (20/04), Chung mengatakan bahwa Seoul sedang melakukan pembicaraan dengan Washington terkait kesepakatan di mana AS akan memberikan vaksin untuk Seoul dari persediaan AS.Chung mengatakan dia mendiskusikan hal tersebut bersama John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Iklim, saat keduanya bertemu di Seoul pada pekan lalu. Dikatakannya bahwa kerjasama terkait vaksin antara kedua negara dilaksanakan di berbagai tingkatan dan melalui banyak saluran.