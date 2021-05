Ekspor Korsel Melonjak 41% di April, Tertinggi dalam 10 Tahun

Photo : Getty Images Bank

Ekspor Korea Selatan melonjak 41,1 persen di bulan April pada tahun berjalan, menandai pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade sejak awal tahun 2011.Kinerja tersebut berkat efek dasar terkait-pandemi dan tren pemulihan akhir-akhir ini.Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Daya Korea Selatan pada hari Sabtu (01/05) mengatakan bahwa pengiriman keluar mencatat lebih dari 51 miliar dolar AS pada bulan lalu.Pertumbuhan bulanan pada tahun berjalan untuk ekspor telah naik selama enam bulan berturut-turut sejak bulan November.Impor di bulan April naik 34 persen ke angka 50,8 miliar dolar AS, mengakibatkan surplus neraca perdagangna sebesar 390 miliar dolar AS. Ini menandai surplus selama 12 bulan berturut-turut yang dicatatkan oleh Korea Selatan.