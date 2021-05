Survei: 8 dari 10 Warga Korsel Anggap AS Lebih Penting bagi Korsel daripada China

Photo : YONHAP News

Hasil sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh warga Korea Selatan percaya Amerika Serikat (AS) lebih penting bagi Korea Selatan daripada China.Federasi Industri Korea pada hari Senin (03/05) merilis hasil survei yang dilakukan oleh Mono Research terhadap seribu sepuluh warga Korea Selatan berusia 20 tahun ke atas mengenai "pilihan warga Korea Selatan di tengah konflik antara AS dan China".Menurut hasil survei tersebut, angka rata-rata rasa ketertarikan atau seberapa baik pandangan warga Korea Selatan terhadap AS tercatat sebesar 6,8 dari angka tertinggi 10.Angka tersebut tampaknya hampir dua kali lipat dari 3,5 poin yang didapat China.Sebanyak 70,7 persen responden mengatakan Korea Selatan membutuhkan AS untuk kemakmuran ekonomi, sementara sekitar 75,9 persen mengatakan Seoul perlu menjaga hubungan yang lebih baik dengan Washington untuk perdamaian di Semenanjung Korea.Angka serupa untuk China adalah 19 persen dan 16 persen secara berturut-turut.Secara keseluruhan, sekitar 77,7 persen mengatakan AS lebih penting bagi Korea Selatan sementara hanya 12,7 persen yang memilih China.Namun, saat diminta untuk memilih negara mana yang lebih penting bagi Korea Selatan dalam sepuluh tahun ke depan, sekitar 66 persen memilih AS dan 24 persen memilih China. Terlihat kesenjangan antara ketertarikan terhadap AS dan China tersebut akan berkurang.Terdapat beberapa alasan para responden memilih AS daripada China, diantaranya kesamaan nilai demokrasi liberal dan ekonomi pasar, dan diikuti dengana alasan aliansi keamanan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.Para responden yang memiliki ketertarikan lebih besar dengan China mengutip peluang untuk kerja sama ekonomi dengan pasar yang besar sebagai alasannya.