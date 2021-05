Menlu AS: Kebijakan Baru terhadap Korut Rampung, AS akan Cermati Tanggapan Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyatakan bahwa kebijakan AS terhadap Korea Utara di bawah pemerintahaan Presiden Joe Biden berfokus pada diplomasi.Blinken mengatakan di dalam jumpa pers virtual bersama Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab bahwa pihaknya kembali menegaskan mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea dan berharap agar kebijakan baru AS terhadap Korea Utara dapat menjadi peluang yang baik bagi Korea Utara.Blinken menekankan bahwa saat ini AS akan mencermati respon Korea Utara selama beberapa hari atau beberapa bulan ke depan.Ditambahkan pula, kebijakan AS terhadap Korea Utara berfokus pada keamanan negara-negara aliansinya atau pasukan AS yang ditempatkan di negara aliansi tersebut.Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan juga pernah menyatakan bahwa target kebijakan AS terhadap Korea Utara adalah memecahkan kebuntuan hubungan kedua negara, dan bukan permusuhan keberlanjutan.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa pemerintahaan Biden menunggu respon positif dari pemerintah Korea Utara.