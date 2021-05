Pemerintah AS Adakan Pertemuan Virtual Bahas Kelangkaan Semikonduktor pada Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Bloomberg melaporkan pada hari Senin (10/05) bahwa Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo akan menggelar pertemuan virtual dengan pihak-pihak terkait untuk membahas masalah kelangkaan chip semikonduktor pada tanggal 20 Mei mendatang.Menurut sebuah sumber, perusahaan semikonduktor AS, seperti Intel, dan perusahaan asing, seperti Samsung Electronics dari Korea Selatan dan TSMC dari Taiwan, diundang dalam pertemuan tersebut bersama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pasokan semikonduktor, seperti General Motors, Ford, Google, Amazon, dan perusahaan lainnya.Kementerian Perdagangan AS menyatakan dalam surat undangannya bahwa pertemuan virtual ini merupakan dialog terbuka untuk membahas jaringan distribusi semikonduktor, dan agenda-agenda lainnya akan diatur dalam pekan ini.Raimando yang sebelumnya mengadakan rapat bersama Presiden Joe Biden dan para menteri lainnya pada tanggal 7 Mei lalu, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan apa pun untuk memecahkan masalah kelangkaan semikonduktor dalam waktu dekat.Ditambahkan pula, jalan keluar jangka panjang untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan AS memproduksi lebih banyak semikonduktor dan mengurangi ketergantungan kepada China dan Taiwan.Pada tanggal 12 April lalu, pemerintah AS juga telah mengadakan pertemuan virtual yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bersama pihak Samsung Electronics, TSMC, Intel, Ford dan lainnya.