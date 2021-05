Kepala BIN AS : Korsel dan AS adalah Sekutu yang Memiliki Nilai Universial yang Sama

Photo : KBS News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menerima kunjungan Direktur Badan Intelijen Nasional (BIN) Amerika Serikat (AS) Avril Haines di Kantor Kepresidenan Cheongwadae pada hari Jumat (14/05) dan bertukar pendapat tentang kondisi Semenanjung Korea.Moon mengatakan Haines adalah direktur wanita pertama dari BIN AS dan pejabat tinggi pertama yang disetujui parlemen dalam Pemerintahan Biden.Sementara itu, Haines mengatakan bahwa dirinya menghargai dan menghormati upaya Moon dalam hal hak asasi manusia (HAM) dan perdamaian.Moon juga mengungkapkan kolaborasi Korea Selatan dan AS dalam bidang keamanan lebih maju dan aliansi Seoul dan Washington menjadi semakin kokoh di bawah kepemimpinan Haines.Haines pun mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS memiliki nilai yang tinggi dari sekedar aliansi keamanan, dan kedua negara berbagi nilai universial yang sama, seperti demokrasi, HAM, dan perdamaian.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae Park Kyung-mi menyampaikan bahwa Moon dan Haines bertukar pendapat tentang kondisi Semenanjung Korea dan isu-isu yang melibatkan kedua negara.