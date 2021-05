Presiden Moon Kunjungi AS pada Hari Rabu

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan pada hari Selasa (18/05) bahwa Presiden Moon Jae-in akan mengunjungi Washington, Amerika Serikat (AS), selama empat hari pada tanggal 19-22 Mei mendatang.Konferensi tingkat tinggi antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan digelar pada Sabtu (22/05) pukul 03.00 dini hari waktu Korea.Presiden Moon Jae-in akan berfokus pada kerja sama untuk mengamankan vaksin COVID-19, termasuk pertukaran vaksin, produksi vaksin AS di Korea Selatan, dan hal lain untuk menyelesaikan ketidakstabilan pasokan vaksin COVID-19 di Korea Selatan.Namun, sebagai imbalan atas pemberian vaksin dari AS tersebut, diperkirakan AS dapat mendesak Korea Selatan untuk menekan China dengan ikut serta dalam jaringan rantai pasokan semikonduktor dan partisipasi dalam dialog QUAD, serta hal lainnya.Sementara itu, Cheongwadae menyatakan bahwa Korea Selatan terus melaksanakan langkah untuk mencapai denuklirisasi dan melakukan konsultasi erat dengan AS mengenai kebijakan terhadap Korea Utara.