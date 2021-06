Kemlu AS : Utusan Khusus AS untuk Korut akan Kunjungi Korsel pada 19-23 Juni

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Utusan Khusus AS untuk Korut Sung Kim akan mengunjungi Korea Selatan mulai tanggal 19 hingga 23 Juni untuk membahas kebijakan terhadap Korea Utara.Menurut laporan untuk media yang dirilis kementerian tersebut pada Kamis (17/06) waktu setempat, Sung Kim akan menggelar pertemuan dengan dua orang mitranya dari Korea Selatan dan Jepang, yaitu Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea yang baru, Noh Kyu-duk, dan Kepala Divisi Asia-Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Hunakosi.Di samping itu, Sung Kim akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintah, akademisi, dan tokoh-tokoh sipil untuk membahas hasil peninjauan kebijakan AS terhadap Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kunjungan Sung Kim ke Seoul untuk menekankan pentingnya kerja sama antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam upaya pewujudan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea dan perlindungan keamanan dan kesejahteraan ketiga negara.Dalam KTT Korea Selatan dan AS bulan lalu, kedua pihak telah sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan kegiatan diplomasi berdasarkan perjanjian antar-Korea maupun perjanjian antara Korea Utara dan AS yang sudah ada.