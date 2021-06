AS Siap Bertemu Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara Sung Kim menawarkan Korea Utara untuk bertemu di mana saja, kapan saja, tanpa persyaratan.Selama pembicaraan trilateral dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang di Seoul pada hari Senin (21/06), Kim mengatakan, "AS terus berharap Korea Utara akan menanggapi secara positif pendekatan dan tawaran AS untuk bertemu di mana saja, kapan saja, tanpa persyaratan."Dia kembali menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan Biden terhadap Pyongyang berfokus pada upaya untuk secara diplomatik terlibat dengan Korea Utara.Mengenai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menekankan pentingnya kesiapan untuk berdialog dan berkonfrontasi dengan AS, Sung Kim berharap hal itu berarti AS dapat menerima tanggapan positif dari Pyongyang dalam beberapa waktu ke depan.Kim juga mengungkapkan kembali dukungan AS untuk dialog dan kerja sama antara kedua Korea.Adapun, dia juga mengatakan pemerintahan Biden akan terus menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang dan mendesak anggota negara PBB untuk menjalankan sanksi tersebut dalam upaya menghadapi ancaman Korea Utara terhadap dunia internasional.Ketua juru runding perdamaian Semananjung Korea, Noh Kyu-duk, mengatakan ketiga pihak telah mendiskusikan cara untuk mendorong dialog dan keterlibatan dengan Korea Utara berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dicapai antar-Korea sebelumnya.Dalam pertemuan tersebut, ketiga pihak juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama untuk membuat kemajuan yang substansial menuju denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.