Pendiri Hyundai Masuk dalam Automotive Hall of Fame

Photo : YONHAP News

Ketua Kehormatan Hyundai Motors Chung Mong-koo menjadi orang Korea pertama yang menorehkan namanya di Automotive Hall of Fame paling bergengsi di industri otomotif dunia.Hyundai Motors menyampaikan bahwa Automotive Hall of Fame menggelar upacara penobatan 2020-2021 di Detroit, Amerika Serikat, dan mengabadikan nama Chung di Automotive Hall of Fame.Papan nama dari marmer dengan ukiran tanda tangan Chung dipamerkan di ruang memorial Automotive Hall of Fame secara permanen.Automotive Hall of Fame yang didirikan tahun 1939, setiap tahunnya menobatkan tokoh-tokoh yang berperan penting dan memiliki jasa yang signifikan dalam pengembangan industri otomotif di seluruh dunia.Chung telah menerima penghargaan untuk kontribusinya di industri otomotif dari Automotive Hall of Fame tahun 2001, kemudian jasanya untuk industri otomotif dunia kembali diakui dengan pencantuman namanya di Automotive Hall of Fame kali ini.Chung memimpin pengambil alihan perusahaan Kia Motors dan mencetak surplus dalam satu tahun setelahnya.Dia membawa Hyundai menjadi satu-satunya grup otomotif Korea Selatan dengan dengan berhasil menempatkan Hyundai Motors dan Kia Motors di peringkat kelima di dunia pada tahun 2010.Piagam dari Automotive Hall of Fame untuk Chung diterima oleh anak sulungnya, Chung Eui-sun, Ketua Hyundai Motor Grup karena Chung saat ini sedang dirawat di rumah sakit.