Atlet Angkat Besi Putri Korsel Tempati Peringkat ke-4 di Kelas +87 kg

Photo : YONHAP News

Atlet angkat besi, Lee Seon-mi, gagal mempersembahkan medali perunggu untuk Korea Selatan dalam cabang angkat besi kelas +87 kilogram putri Olimpiade Tokyo 2020, dengan selisih total angkatan 5 kilogram dari atlet Amerika Serikat, Sarah Elizabeth Robles, yang berhasil mencatatkan total angkatan 282 kilogram.Lee menempati urutan keempat saat tampil di laga final cabang olahraga angkat besi kelas +87 kg putri di Tokyo International Forum Hall pada hari Senin (02/08), mencatatkan total angkatan 277 kilogram, dengan snatch 125 kilogram dan 152 kilogram clean and jerk.Dalam laga tersebut, atlet angkat besi putri China, Li Wenwen, yang menduduki peringkat satu dunia, menggondol medali emas dan memecahkan 3 rekor Olimpiade di kelas +87 kg putri, dengan total angkatan 320 kilogram, dari hasil angkatan snatch 140 kilogram dan clean and jerk 180 kilogram.Medali perak direbut oleh Emily Jade Campbell dari Inggris yang berhasil mencatatkan total angkatan 283 kilogram, dengan snatch 122 kilogram dan clean and jerk 161 kilogram.