Latihan Militer Gabungan Korsel-AS Dilaksanakan dalam Skala Kecil Akibat COVID-19

Photo : YONHAP News

Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) tampak akan melaksanakan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS dalam skala kecil dengan mempertimbangkan beberapa hal, terutama faktor COVID-19.Kementerian Pertahanan Korea Selatan kembali mengutarakan bahwa waktu dan skala latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS belum ditetapkan dan masih dalam pembahasan kedua pihak terkait.Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Boo Seung-chan menyampaikan informasi tersebut pada pengarahan pers hari Kamis (05/08).Namun, diketahui bahwa otoritas militer Korea Selatan dan AS tengah mempersiapkan latihan staf untuk pengelolaan krisis pada tanggal 11-13 Agustus dan Latihan Pos Komando Gabungan (CCPT) untuk semester kedua pada tanggal 16-26 Agustus.Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in meminta pihak militer berunding dengan AS secara serius mengenai latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang direncanakan dilaksanakan dalam bulan ini.Sementara itu, sebanyak 60 orang anggota parlemen baik dari partai berkuasa maupun oposisi berpendapat latihan militer gabungan harus ditangguhkan.Pihak militer menyampaikan bahwa Korea Selatan dan AS telah mendiskusikan mengenai pra-latihan yang akan diadakan minggu depan dan memeriksa persiapan latihan.Seorang sumber militer lainnya mengatakan Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan AS dan Kepala Staf Gabungan berniat melakukan latihan gabungan tersebut.Diperkirakan bahwa otoritas militer Korea Selatan dan AS akan merilis pengumuman bersama tentang jadwal dan skala latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS sebelum latihan itu dimulai.Jika latihan gabungan dilakukan sesuai rencana, skalanya akan diperkecil untuk menyesuaikan dengan aturan pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku.Seorang pejabat militer Korea Selatan menyebutkan bahwa latihan militer gabungan untuk semester kedua akan dilaksanakan dalam skala yang setingkat dengan latihan pada semester pertama tahun ini.