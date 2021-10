'Squid Game' Telah Ditoton Lebih dari 100 Juta Akun di Seluruh Dunia

Photo : YONHAP News

​Serial drama Korea Selatan yang menjadi sensasi global, "Squid Game", produksi Netflix Original berhasil meraih penonton lebih dari 100 juta akun di seluruh dunia.Menurut platform media global Netflix pada hari Rabu (13/10), 111 juta akun yang berlangganan di seluruh dunia telah menonton sembilan episode serial drama tersebut dalam 26 hari sejak dirilis pada 17 September.Squid Game menduduki peringkat teratas dalam 10 acara TV mingguan yang paling banyak ditonton di Netflix secara global di 94 negara dan merupakan seri Netflix non-bahasa Inggris pertama yang menduduki peringkat teratas di Netflix AS selama 21 hari berturut-turut.Menurut kantor berita AFP, kesuksesan serial drama tersebut juga mendorong meningkatnya pengaruh Korea Selatan terhadap budaya global, menyusul boyband asal Korea Selatan BTS dan film "Parasite” karya sutradara Bong Jun-hoo.Media hiburan AS, Variety, menilai serial itu bersifat universal dan khas Korea Selatan, sementara Bloomberg, mengutip para ahli yang mengatakan pembuat konten Korea Selatan mampu memproduksi serial drama dan film yang dapat bersaing dengan produk Hollywood.Adapun, pada bulan Februari lalu, Netflix telah mengumumkan pihaknya berencana akan menginvestasikan sebanyak 500 juta dolar AS untuk serial drama dan film yang diproduksi di Korea Selatan dalam tahun ini.Squid Game menggambarkan cerita tentang orang-orang yang sangat membutuhkan uang dan akhirnya setuju untuk berpartisipasi dalam kontes permainan anak-anak yang mematikan untuk memenangkan total hadiah 45,6 miliar won.