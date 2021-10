Ketua Juru Runding Nuklir Korsel, AS dan Jepang Bertemu di Washington Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan melakukan pertemuan di Washington, pekan depan untuk membahas pemulihan dialog dengan Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Jumat (15/10) menyatakan, Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Roh Kyu-deok akan berkunjung ke Washington besok, 16 Oktober hingga 19 Oktober untuk berunding tentang isu Korea Utara dan nuklir.Roh akan langsung berangkat menuju AS usai agendanya di Rusia.Selama kunjunganya ke Washington, Roh akan menggelar perundingan nuklir Korea Utara dengan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi.Menurut juru bicara kementerian, perundingan nuklir Korea Utara antara Korea Selatan dan AS akan dilakukan pada Senin (18/10) dan perundingan Korsel, AS, dan Jepang akan diadakan pada Selasa (19/10) depan.Dalam pertemuan di Washington, ketiga pihak akan menganalisa aktivitas Korea Utara akhir-akhir ini dan bertukar pendapat mengenai usulan Presiden Moon Jae-in untuk mengakhiri Perang Korea.Kementerian menambahkan, kunjungan Roh ke AS kali ini diharapkan menjadi peluang untuk membicarakan kerja sama trilateral mengenai denuklirisasi total dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea secara mendalam.