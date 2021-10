Kementerian Unfikasi Korsel: Ini Adalah Saat Penting Menuju Dialog

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan ini adalah waktu yang penting bagi Seoul untuk menetapkan arah kebijakan seputar Semenanjung Korea yang mengarah pada dialog dan keterlibatan.Kementerian membuat pernyataan tersebut dalam sesi inspeksi parlemen untuk Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi pada hari Senin (18/10).Pihaknya menambahkan bahwa ketidakpastian tetap berlanjut di Semenanjung Korea, sementara perubahan situasi pun terus terjadi dalam situasi politik di wilayah itu.Terlebih lagi, kementerian mengungkapkan perlunya mengawasi gerakan lanjutan dari Korea Utara, sebagaimana Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un semakin banyak mengeluarkan pesan untuk Amerima Serikat (AS), dengan isi pesan yang juga semakin sepesifik.Sementara itu, Kementerian Unifikasi di Seoul berencana akan menciptakan momentum untuk melanjutkan dialog antar-Korea dan antara Korea Utara dan AS dengan mengerjakan proyek kerja sama kemanusiaan dari Korea Selatan dan AS untuk Korea Utara.Diharapkan pula, Korea Selatan akan menggunakan Olimpiade Beijing pada Februari mendatang sebagai kesempatan untuk mendorong kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea.