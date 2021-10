Harga Minyak Dunia Melonjak, Korsel Pertimbangkan Pangkas Pajak BBM

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengatakan pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan untuk menurunkan pajak bahan bakar minyak (BBM) dan kemungkinan akan mengambil langkah-langkah terkait pada minggu depan.Wakil Perdana Menteri Korea Selatan yang merangkap Menteri Keuangan, Hong Nam-ki, mengungkapkan upaya tersebut dalam sesi pemeriksaan parlemen oleh Komite Strategi dan Keuangan pada hari Rabu (20/10).Dia membuat pernyataan itu saat menanggapi pertanyaan tentang bagaimana rencana pemerintah untuk menangani lonjakan harga minyak dunia.Hong kemudian mengatakan bahwa pemerintah sedang meninjau penurunan pajak bahan bakar minyak sebagai bagian dari upaya untuk lebih dini menangani meroketnya harga minyak global akhir-akhir ini. Dia meyakinkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan langkah-langkah terkait pada sekitar minggu depan.Harga minyak dunia telah menembus level 80 dolar AS per barel.Pemerintah Korea Selatan sebelumnya pernah menurunkan pajak BBM pada tahun 2018, ketika harga minyak dunia melebihi level 80 dolar AS per barel selama sepuluh bulan sejak bulan November.Saat itu, pajak bahan bakar minyak diturunkan sebesar 15 persen, level tertinggi selama enam bulan, kemudian pemotongan tersebut dikurangi menjadi 7 persen dan diperpanjang selama enam bulan berikutnya.Wakil PM Hong lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah kini tengah mempertimbangkan beberapa alternatif tingkat penurunan pajak bahan bakar minyak.