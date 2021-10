Sherman: AS Adakan Kontak Langsung dengan Korut

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Wendy Sherman menyebutkan bahwa AS telah melakukan kontak langsung dengan Korea Utara.Dalam sebuah acara yang dilakukan oleh organsisasi nirlaba untuk persahabatan Korea Selatan dan AS, Korea Socitey, di New York pada hari Selasa (19/10) waktu setempat, Sherman mengatakan AS sedang berkonsentrasi pada denuklirsasi lengkap di Semenanjung Korea.Meski dia mengungkap fakta tentang kontak langsung antara AS dan Korea Utara, namun dia tidak menjelaskan rinciannya.Sherman menambahkan bahwa AS bersedia untuk bertemu dengan Korea Utara tanpa syarat, sebagaimana yang telah berulang kali dinyatakan Washington sejauh ini, dengan menyebut bahwa AS tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara.Diharapkan pula bahwa Korea Utara akan memberikan tanggapan positif atas ajakan AS untuk melanjutkan dialog.Namun, Wakil Menteri Luar Negeri AS itu mengecam peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan juga dapat mengancam keamanan dunia internasional, termasuk keamanan negara-negara tetangganya.Sherman menegaskan bahwa AS bersama sekutunya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, terus memantau gerakan lanjutan Korea Utara dan juga tengah membahas secara erat cara menuju Semenanjung Korea yang sepenuhnya bebas dari nuklir.