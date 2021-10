Sullivan: Korsel, AS Miliki Pandangan Berbeda dalam Langkah Dialog

Photo : YONHAP News

Washington tampak mengambil posisi waspada atas usulan Seoul untuk deklarasi akhir Perang Korea.Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menyatakan posisi tersebut saat ditanya dalam sebuah pengarahan media pada hari Selasa (26/10) mengenai dukungan AS atas deklarasi tersebut dan apakah hal itu dinilai dapat membawa pada dibukanya kembali dialog dengan Korea Utara.Sullivan menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa kedua sekutu memiliki "pandangan yang sedikit berbeda" dalam hal rangkaian, waktu, dan kondisi atas langkah-langkah berbeda untuk membawa Korea Utara kembali berdialog.Pernyataan itu, yang merupakan komentar resmi AS pertama mengenai usulan Presiden Moon Jae-in untuk mengakhiri perang secara resmi, mengindikasikan kemungkinan perbedaan kedua negara atas isu tersebut.Usai serangkaian rapat antara Sullivan dan rekannya dari Korea Utara, Suh Hoon, dan pembicaraan antara para utusan nuklir kedua negara, pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa pemahaman AS akan deklarasi tersebut telah semakin mendalam.Namun demikian, Sullivan meyakinkan bahwa Korea Selatan dan AS pada dasarnya sepaham mengenai inti inisiatif strategis dan percaya mereka dapat membuat kemajuan efektif hanya melalui diplomasi saja.Menyangkut pembicaraan antara para negosiator nulklir Seoul, Noh Kyu-duk, dan rekannya dari AS, Sung Kim, baru-baru ini, termasuk pembicaraan mengenai deklarasi akhir Perang Korea, Sullivan menilai pembicaraan tersebut produktif dan konstruktif.