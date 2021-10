Kemlu AS : Diplomasi Adalah Sarana Paling Efektif untuk Mewujudkan Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Kementerian luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa (26/10) menegaskan posisi Pemerintahan Biden yang mengutamakan diplomasi dalam mewujudkan tujuan untuk denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea, serta pihak kementerian mendesak Korea Utara untuk berdialog.Menurut juru bicara kementerian, Edward Price, dalam pengarahan pers pada hari itu mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui mengenai kehadiran Korea Utara dalam KTT Pemimpin Dunia COP26 ataupun rencana melakukan kontak dengan perwakilan Korea Utara dalam kesempatan itu.Dilaporkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Korea Utara akan menghadiri COP26 tahun ini, namun diketahui bahwa pejabat di Kedutaan Besar Korea Utara untuk Inggris yang akan hadir dalam kesempatan kali ini, sebagaimana Korea Utara tidak mengirimkan perwakilan langsung dari Pyongyang.Edward Price menegaskan bahwa AS percaya bahwa diplomasi adalah sarana yang paling efektif untuk mencapai tujuan mewujudkan denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.Ia juga mengatakan AS tidak berniat memusuhi Korea Utara dan siap berdiplomasi dengan Pyongyang, serta sedang menunggu balasan dari Pyongyang mengenai usulan AS untuk berdialog.