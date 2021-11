WHO: Butuh Beberapa Minggu untuk Memahami Dampak Varian Omicron

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa akan diperlukan beberapa minggu untuk memahami dampak dari varian baru COVID-19 Omicron yang pertama terdeteksi di Afrika Selatan.Dilansir dari kantor berita Reuters, WHO merilis sebuah pernyataan pada hari Minggu (28/11) bahwa pihaknya sedang bekerja untuk lebih memahami tentang mutasi varian virus corona yang memiliki potensi penularan tinggi dan virulen tersebut.WHO menyebut tingkat rawat inap meningkat di Afrika Selatan, tetapi hal ini kemungkinan akibat peningkatan jumlah total kasus COVID-19 dan bukan jumlah kasus terkonfirmasi varian Omicron.Sebelumnya, WHO menyatakan telah menetapkan varian baru virus COVID-19 yang sangat mudah menular tersebut sebagai “varian yang memicu kekhawatiran.” Varian yang pertama dideteksi di Afrika Selatan itu dilabeli dengan nama Omicron.WHO mengambil keputusan tersebut dalam sebuah rapat darurat yang diadakan secara virutal pada 26 November waktu setempat, mengatakan adanya bukti awal yang mengisyaratkan tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian-varian lainnya.Varian ini pertama kali ditemukan oleh otoritas kesehatan Afrika Selatan dan pada 24 November, Afrika Selatan melaporkan kemunculan varian baru ini kepada WHO.