BTS Gelar Konser Pertama di AS Setelah 2 Tahun

Photo : YONHAP News

Boyband K-Pop, BTS, menggelar konser tatap muka pertama dalam dua tahun terakhir di Kota Los Angeles, Amerika Serikat (AS) pada hari Sabtu (27/11).Konser "Permission to Dance on Stage" itu digelar di Stadion SOFI. Ini adalah konser tatap muka pertama yang digelar sejak Oktober 2019 di Seoul, sebelum pandemi COVID-19 merebak.Sekitar 50.000 fans yang menyebut diri sebagai ARMY mulai memasuki stadion pada pukul 17.30 dan bersama menyanyikan beberapa lagu terkenal dari boyband tersebut, seperti Dynamite dan Permission to Dance, saat musik video lagu-lagu tersebut diputar di papan digital.Para fans bersorak saat para anggota boyband itu naik ke atas panggung pada sekitar pukul 19.50, sekitar 20 menit lebih lambat dari yang dijadwalkan.Kelompok beranggotakan tujuh orang tersebut dijadwalkan mengadakan 3 konser lagi di stadion tersebut dalam beberapa hari mendatang.Penampilan itu juga akan disiarkan secara live streaming dari YouTube Theater Los Angeles bagi para fans yang tidak mendapatkan tiket untuk menyaksikan konser tersebut secara langsung.