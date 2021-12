Korsel Tetap Berada di Bawah Naungan Payung Nuklir AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat menegaskan kembali bahwa payung nuklir bagi Korea Selatan untuk mencegah ancaman nuklir Korea Utara tidak berubah.Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS, Mara Karlin, menyatakan pada hari Senin (29/11) waktu setempat bahwa pencegahan peningkatan kekuatan nuklir Korea Utara sangatlah penting, dan tidak ada perubahaan terkait hal tersebut.Ditambahkannya pula, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang akan mengunjungi Korea Selatan pada awal bulan depan dijadwalkan melakukan pembahasan produktif termasuk mengenai langkah pencegahan terkait.Austin akan membahas langkah kerja sama di bidang pertahanan dan transfer kontrol operasional (OPCON) saat perang dalam pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) pada tanggal 2 Desember di Seoul.Kebijakan pencegahan nuklir Korea Utara oleh AS dimuat dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan usai SCM setiap tahunnya.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS John Kirby menyatakan bahwa masalah transfer OPCON juga dibahas dalam SCM kali ini dan masih banyak hal yang harus dilakukan terkait hal tersebut, walaupun dipastikan akn ada kemajuan mengenai transfer OPCON.Sehubungan dengan pernyataan deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea, John Kirby mengatakan tidak ada pengumuman tentang hal tersebut.