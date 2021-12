Photo : YONHAP News

Drama Korea Selatan "Squid Game" meraih penghargaan di Gotham Independent Film Awards.Dalam upacara penganugerahan yang digelar di Wall Street, New York, AS, pada hari Senin (29/11) waktu setempat, "Squid Game" menang dalam kategori 'Breakthrough Series - Format Panjang Lebih dari 40 Menit'.Sutradara Hwang Dong-hyuk menyatakan bahwa ketika dia pertama kali menulis skenario Squid Game pada tahun 2009, banyak yang tidak menyukainya karena ceritanya yang aneh dan tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, dibutuhkan 12 tahun untuk membuat drama tersebut dan menunjukkannya kepada orang-orang.Ditambahkannya pula bahwa ini bukanlah keajaiban yang terjadi dalam 12 hari saja, serta menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat yang telah menonton dan mencintai Squid Game.Sementara itu, aktor utama Lee Jung-jae yang dinominasikan dalam kategori 'Outstanding Performance in a New Series' tidak berhasil membawa pulang penghargaan. Lee bersaing dengan sepuluh aktor ternama Hollywood, termasuk Ethan Hawke dan Sucho Mbedu.Gotham Awards, yang disponsori oleh Independent Filmmaker Project (IFP), adalah salah satu penghargaan bergengsi untuk film independen dan digelar di New York setiap tahun."Squid Game" berkisah mengenai orang-orang yang melakukan permainan dengan memeprtaruhkan nyawa mereka untuk memenangkan hadiah uang senilai 45,6 miliar won. Drama tersebut telah ditonton oleh 142 juta rumah tangga di seluruh dunia.