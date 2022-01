KOSPI Alami Penurunan 4 Hari Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mengalami penurunan selama empat hari berturut-turut hingga turun ke level 2.860.KOSPI hari Selasa (18/1) turun 25,86 poin atau 0,89 persen, mengakhiri sesi perdagangan di level 2.864,24.Angka tersebut adalah yang terendah sejak tanggal 30 November lalu.Indeks saham-saham perusahaan teknologi, KOSDAQ, juga turun 13,96 poin atau 1,46 persen, ditutup di 943,94.Di pasar valuta asing, nilai tukar won Korea terhadap dolar AS ditutup di 1.190,1 won per dolar AS.