Mendag Korsel-AS Bahas Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis bilateral untuk dapat secara agresif menangani isu-isu perdagangan utama baru, seperti masalah rantai pasokan, teknologi baru, ekosistem digital, dan revitalisasi perdagangan.Menurut Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan, Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-goo, dan Perwaiklan Perdagangan AS (USTR), Katherine Tai, menggelar pertemuan secara virtual pada hari Rabu (19/01) dan membahas kerja sama ekonomi regional secara komprehensif.Dalam kesempatan itu, pihak AS menjelaskan perlunya kerja sama regional melalui Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF). Gagasan tersebut dibuat oleh Presiden AS Joe Biden disela-sela KTT Asia Timur pada Oktober tahun lalu, dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama di kawasan Indo-Pasifik.Sebagai tanggapannya, Korea Selatan menyampaikan posisinya bahwa berdasarkan kemitraan perdagangan strategis, kedua negara harus memperluas kerja sama ekonomi regional.Adapun Yeo dilaporkan berencana akan mengunjungi AS selama satu minggu mulai 25 Januari mendatang dan akan melakukan rangkaian pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintah AS untuk membicarakan isu-isu perdagangan antara kedua negara.