Nilai Ekspor Korsel pada 1-20 Januari Meningkat 22%

Nilai ekspor Korea Selatan pada periode tanggal 1-20 Januari 2022 meningkat 20 persen lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengumumkan pada hari Jumat (21/01) bahwa nilai ekspor dalam periode tersebut mengalami peningkatan 22 persen atau senilai 6 miliar 220 juta dolar Amerika.Jumlah hari kerja pada periode tersebut tercatat sebanyak 15 hari, lebih banyak 0,5 hari dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai rata-rata ekspor per hari berdasarkan jumlah hari kerja tersebut mencapai 2,3 miliar dolar Amerika, meningkat 18 persen dibandingkan tahun lalu.Ekspor produk elektronik, semikonduktor, produk petroleum, dan mobil masing-masing meningkat sebesar 105,4 persen, 29,5 persen, 84 persen dan 22,8 persen.Namun, ekspor peralatan telekomunikasi nirkabel menurun 40,4 persen.Ekspor ke China, AS, Uni Eropa, dan Vietnam meningkat sebesar masing-masing 18,8 persen, 28 persen, 15,8 persen, dan 9,6 persen.Sementara itu, nilai impor selama periode yang sama meningkat 38,4 persen menjadi 40,1 miliar dolar Amerika.Nilai impor minyak bumi, semikonduktor, gas, dan produk petroleum masing-masing meningkat 96 persen, 27,1 persen, 228,7 persen, dan 85,7 persen.Nilai impor dari China, Uni Emirat Arab, AS, Jepang, Arab Saudi, dan Australia meningkat masing-masing sebesar 26,2 persen, 15,4 persen, 46,9 persen, 15,8 persen, 174,5 persen, dan 97,3 persen.Neraca perdagangan Korea Selatan per tanggal 10 Januari ini mengalami defisit sebesar 5 miliar 631 juta dolar Amerika.