Menlu Baru Korsel Park Jin Adakan Pertemuan Virtual dengan Menlu AS Tony Blinken

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin untuk pertama kalinya sejak diangkat sebagai menteri, mengadakan pertemuan secara virtual bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Tony Blinken pada hari Jumat (13/05), dan bertukar pandangan mengenai masalah Semenanjung Korea, konferensi tingkat tinggi (KTT) antara kedua negara, dan isu lainnya.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Menteri Blinken menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Park, serta meminta komunikasi dan kerja sama erat untuk mengembangkan aliansi antara kedua negara.Menteri Park juga menyatakan terima kasih kepada Menteri Blinken, dan berharap kerja sama antara kedua negara akan semakin meningkat di masa depan.Keduanya dilaporkan menyatakan kecaman atas provokasi rudal Korea Utara dan sepakat meningkatkan kerja sama antar-negara untuk menangani ancaman Korea Utara.Selain itu, keduanya menekankan dialog dengan Korea Utara serta menyamakan pandangan untuk mengupayakan pembukaan negosiasi denuklirisasi Korea Utara.Kedua pihak juga menyatakan keprihatinan atas penyebaran COVID-19 di Korea Utara dan membahas bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara.Menteri Park dalam kesempatan itu juga menyampaikam sambutan hangat terkait kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan yang akan dilaksanakan 10 hari sejak pemerintahan baru Korea Selatan diluncurkan. Dia berjanjii untuk menyukseskan KTT antara kedua negara tersebut.Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Blinken mengatakan bahwa kunjungan Presiden AS yang dilakukan segera setelah peluncuran pemeritahan baru Korea Selatan menunjukkan pentingnya aliansi AS dengan Korea Selatan di Indo-Pasifik.Sementara itu, kedua pihak sepakat meningkatkan komunikasi strategis di bidang keamanan ekonomi, pemulihan rantai pasokan, dan lain sebagainya.Menteri Blinken juga menyatakan harapannya atas kunjungan Menteri Park ke AS dalam waktu dekat, dan Menteri Park menjawab dia akan mengatur jadwal untuk kunjungan tersebut.