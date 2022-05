Jelang Kunjungan Biden ke Korsel, Senat AS Sahkan Resolusi yang Menekankan Pentingnya Aliansi

Photo : YONHAP News

Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan resolusi yang menegaskan kembali pentingnya aliasi AS menjelang kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan dan Jepang.Resolusi yang disahkan pada Rabu (11/05) lalu tersebut diajukan oleh Senator Jim Risch dan Bob Menendez yang merupakan anggota dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.Resolusi tersebut menyerukan Amerika Serikat untuk memperkuat komitmen perjanjian pertahanan kepada semua sekutunya di Indo-Pasifik dan Eropa, serta memperdalam dan memperluas komitmen kepada sekutunya, seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, dan NATO.Resolusi ini juga mendesak pemerintahan Biden untuk memastikan kebijakan dan postur AS mencerminkan persyaratan pencegahan yang diperluas untuk mempertahankan manfaat non-proliferasi, meyakinkan sekutu, dan jika diperlukan, menanggapi ancaman nuklir dan non-nuklir untuk membela sekutu dan mitra AS.Secara khusus, resolusi itu memuat pentingnya aliansi AS-Korea Selatan untuk perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan di kawasan Indo-Pasifik serta sangat penting untuk berkoordinasi secara erat untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara.