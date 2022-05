Pasukan Gabungan Korsel-AS Bentuk Unit Helikopter Penyerang Apache AH-64E

Photo : KBS News

Unit militer helikopter penyerang Apache (AH-64E) dibentuk di Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), dan dua batalyon ditempatkan di Semananjung Korea.CFC Korsel dan AS pada hari Selasa (17/05) mengadakan upacara pembentukan Batalyon Kavaleri Udara 5-17 yang terdiri dari helikopter penyerang Apache di Kamp Humphreys di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggido.Dengan demikian, dua batalyon beranggotakan sekitar 500 tentara dan 48 unit helikopter penyerang Apache yang sebelumnya dikerahkan secara bergiliran di divisi gabungan Korsel dan AS, akan ditempatkan di Semenanjung Korea.Helikopter penyerang Apache AH-64E dimobilisasi dalam misi khusus untuk mencegat kapal Korea Utara yang mencoba menyusup dari laut. Penempatan helikopter penyerang itu diperkirakan juga akan meningkatkan kemampuan operasi khusus pasukan AS di Korea Selatan.