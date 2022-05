Korsel, AS, dan Jepang Atur Pertemuan Menteri Pertahanan

Photo : KBS News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang diketahui sedang mengatur agenda pertemuan antara para menteri pertahanan di Singapura pada bulan depan.Surat kabar nasional Jepang, Nihon Keizai Shimbun, pada Kamis (19/05) melansir bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi akan menghadiri Konsil Keamanan Asia (ASC) yang diadakan di Singapura pada tanggal 10-12 Juni mendatang.Di sela-sela pertemuan tersebut, menteri pertahanan dari ketiga negara akan mengadakan pertemuan trilateral.Pertemuan tatap muka antara Menteri Pertahanan Korea Selatan, AS, dan Jepang tersebut akan menjadi yang pertama dalam 2 tahun sejak Desember 2019.