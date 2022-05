Hyundai Bangun Pabrik Mobil Listrik dan Baterai di Georgia, AS

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Group meluncurkan rencana untuk membangun pabrik kendaraan listrik (EV) dan pabrik pembuatan sel baterai di Amerika Serikat (AS) dalam rangka membangun basis produksi EV di AS.Rencana investasi itu diumumkan secara resmi dalam upacara penandatanganan yang diadakan pada Jumat (20/01) waktu setempat di lokasi pabrik di negara bagian Georgia, AS, yang dihadiri oleh Presiden Hyundai Motor Chang Jae-hoon dan Jose Munoz serta Gubernur Georgia Brian Kemp.Pabrik EV baru tersebut, yang mampu memproduksi 300 ribu unit per tahun, dijadwalkan mulai beroperasi pada paruh pertama tahun 2025.Sebuah pabrik sel baterai juga akan dibangun di dekatnya untuk memastikan pasokan baterai yang stabil. Secara keseluruhan, 6,3 triliun won akan diinvestasikan dalam proyek tersebut.Dalam sebuah pesan video, Ketua Grup Motor Hyundai Chung Eui-sun mengatakan bahwa Hyundai sangat antusias untuk bermitra dengan Georgia untuk mencapai tujuan bersama mobilitas listrik yang keberlanjutan di AS.Gubernur Kemp menyebut investasi itu sebagai proyek pembangunan ekonomi terbesar dalam sejarah Georgia.