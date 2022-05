Park Chan-wook Raih Penghargaan Sutradara Terbaik, Song Kang-ho Dinobatkan sebagai Aktor Terbaik di Cannes

Photo : YONHAP News

Sutradara Korea Selatan Park Chan-wook menerima penghargaan Sutradara Terbaik untuk filmnya berjudul "Decision to Leave", sementara aktor Song Kang-ho menerima penghargaan Aktor Terbaik untuk film "Broker" di Festival Film Cannes ke-75 yang diselenggarakan pada hari Sabtu (05/29) waktu setempat.Ini adalah kali keempat sutradara Park Chan-wook masuk dalam nominasi Festival Film Cannes. Dia memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik untuk pertama kalinya dalam 18 tahun sejak 'Oldboy' pada tahun 2004. Sebelumnya, Park juga telah memenangkan Jury Prize untuk 'Oldboy' dan Jury Prize untuk 'Bat' di tahun 2009.Dalam acara penganugerahan penghargaan, Park mengatakan ada masa di mana bioskop kehilangan pelanggan akibat pandemi COVID-19, tetapi ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk menyadari betapa berharganya bioskop.Adapun, Song menjadi aktor kedua Korea Selatan yang menerima Penghargaan Aktor Terbaik di Cannes setelah aktris Jeon Do-yeon mengantongi penghargaan serupa pada tahun 2007 dengan film "Secret Sunshine". Dalam acara penutupan, aktor Song, yang wajahnya sangat dikenal oleh penonton internasional berkat penampilannya di "Parasite", mengatakan bahwa dia sangat tersanjung dan juga menyampaikan terima kasih kepada sutradara Jepang, Hirokazu Kore-Eda yang merupakan sutradara film "Broker".Selain itu, sutradara Ruben Ostlund memenangkan penghargaan Palme d'or dengan film "Triangle of Sadness".Film "Decision to Leave" berkisah tentang seorang detektif Hae-jun, diperankan oleh Park Hae-il, yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan dan di saat yang sama merasakan ketertarikan dan kecurigaan terhadap Seo-rae, diperankan oleh Tang Wei, istri mendiang. Film ini membangkitkan insting dasar para penonton dan akan ditayangkan di bioskop-bioskop di Korea Selatan pada 23 Mei.