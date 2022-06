Cegah Wabah Cacar Monyet, Sistem Informasi Pelancong Internasional (ITS) Akan Segera Diberlakukan di Korsel

Photo : YONHAP News

Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan (KDCA) mengumumkan akan segera mengimplementasikan Sistem Informasi Pelancong Internasional (International Traveler Infomation System, ITS) untuk mencegah penyebaran cacar monyet.ITS sendiri adalah sistem yang berfungsi memberikan peringatan kepada petugas medis apabila seseorang yang telah bepergian ke negara yang berisiko tinggi penyakit menular tengah mengunjungi rumah sakit di masa inkubasi.Melalui ITS, setiap fasilitas kesehatan di Korsel nanti akan dapat segera memberlakukan karantina pada pasien terkait dan cepat merawatnya.KDCA menjelaskan bahwa penerapan sistem tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit menular layaknya COVID-19.Apabila ITS diterapkan pada cacar monyet yang tengah menular, maka fasilitas medis di daerah dapat cepat memisahkan pasien yang tengah dicurigai terjangkit cacar monyet.Adapun seorang pejabat KDCA mengatakan bahwa pihaknya kini tengah membahas kapan waktu yang tepat untuk penerapan sistem ITS ini.