Tempat Wisata Matahari Terbenam akan Dibangun di Sungai Hangang

Photo : YONHAP News

Wali Kota Seoul Oh Se-hoon menyampaikan gagasan "Proyek Sungai Hangang, Great Sunset", saat berkunjung ke tempat wisata Gardens by the Bay di Singapura pada tanggal 1 Agustus.Menurut rencana tersebut, pemerintah berencana membangun ikon global skala besar untuk wisata matahari terbenam di Sungai Han yang terbentang dari Sangam-dong, Yeouido, Yongsan, Nodeulseom, Banpo, Ttukseom, hingga Jamsil.Di Nodeulseom, bangunan berbentuk atap dengan keindahan formatif dan seni akan didirikan, seperti Super Tree di Gardens the Bay Singapura dan Santa Caterina Mercat di Spanyol, yang memungkinkan pemandangan dari segala arah.Selain itu, pemerintah metropolitan Seoul juga berencana akan membangun "Seoul Eye" dengan ketinggian 165 meter, melampaui ukuran Flyer di Singapura yang saat ini merupakan yang tertinggi di dunia.Pertujukan air akan dilengkapi dengan panggung air dan kursi-kursi di tepi panggung, sehingga Sungai Hangang dan matahari terbenam dapat menjadi elemen pertunjukan, sehingga berbagai acara musikal dan opera hingga olahraga dapat digelar.Wali Kota Oh berkomitmen untuk mewujudkan "Proyek Sungai Hangang, Great Suset", membangun tempat wisata matahari terbenam yang menarik, sehingga dapat menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh turis asing saat berkunjung ke Seoul.