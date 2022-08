Biden Tandatangani UU untuk Suntikan Dana 200 Miliar AS ke Indukstri Chip Lokal

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani undang-undang (UU) CHIPS and Sains, yang bertujuan untuk mengarahkan lebih dari 200 miliar dolar investasi ke dalam produksi semikonduktor dan pengembangan teknologi dalam negeri sebagai langkah nyata untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.Pada upacara penandatanganan pada hari Selasa (09/08), Biden mengutip penurunan manufaktur semikonduktor domestik selama 30 tahun terakhir, yang berpuncak pada klaim AS atas hanya sepuluh persen dari produksi global saat ini.Rancangan UU tersebut, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS bulan lalu dengan dukungan bipartisan, terdiri dari investasi senilai 280 miliar dolar AS, termasuk subsidi untuk produksi semikonduktor Amerika Serikat serta penelitian dan pengembangan lanjutan.Perusahaan yang membangun pabrik semikonduktor di AS akan menerima kredit pajak sebesar 25 persen.Raksasa semikonduktor global seperti Samsung Electronics dan Intel diperkirakan akan mendapat manfaat terbesar dari undang-undang baru tersebut.