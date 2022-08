AS Dukung Usulan Berani Korsel untuk Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya mendukung usulan Korea Selatan kepada Korea Utara yang dipublikasikan dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan Korea 15 Agustus oleh Presiden Yoon Suk Yeol.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price menilai usulan pemerintah Korea Selatan kepada Korea Utara merupakan sarana diplomasi yang serius dan berkelanjutan yang didasarkan pada tujuan bersama, yaitu denuklirisasi Semenanjung Korea.Dia juga menekankan bahwa hubungan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang yang kuat dan efektif sangatlah penting untuk meningkatkan kepentingan bersama, termasuk keamanan dan kebebasan.Namun, AS membatasi kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara sebelum adanya dialog dengan Korea Utara terlebih dahulu.Ditambahkan pula, apabila Korea Utara mengambil langkah diplomasi terkait denuklirisasi Semenanjung Korea, maka langkah-langkah nyata dapat diambil.Tanggapan AS terkait usulan pemerintah Korea Selatan kepada Korea Utara tersebut ditafsirkan menunjukkan bahwa pembahasan tiga pihak antara Korea Selatan, AS, dan Jepang merupakan dasar dari proses pembahasan isu-isu regional Semenanjung Korea.