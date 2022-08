Presiden Biden Tandatangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang (RUU) Pengurangan Inflasi yang bertujuan memerangi perubahan iklim dan menyediakan bantuan perawatan medis bagi warga yang kurang mampu.Menurut UU Pengurangan Inflasi tersebut, AS akan menginvestasikan sebesar 369 miliar dolar AS untuk keamanan energi dan tanggapan perubahan iklim, sementara subsidi sebanyak 64 miliar dolar AS akan diberikan untuk menjamin perawatan medis bagi maysarakat umum, sehingga mendorong penurunan tingkat inflasi dalam jangka panjang.Sumber utama pendanaan RUU tersebut diambil dari pajak sebesar minimal 15 persen dari perusahaan yang mencapai penjualan tahunan lebih dari 1 miliar dolar AS.Proses pengadopsian RUU ini telah berlangsung lebih dari 18 bulan sejak rencana "Membangun Kembali Lebih Baik", sebuah kerangka kerja legislatif yang dicanangkan oleh Biden menjelang pelantikannya sebagai Presiden AS.Terlebih lagi, kredit pajak senilai 7.500 dolar AS diberikan dengan tujuan mendorong konsumen AS beralih menggunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon, namun ini terbatas pada kendaraan yang diproduksi di AS.Oleh karena itu, produsen mobil Korea Selatan, Hyundai Motor dan Kia Motor, diperkirakan akan mengalami dampaknya di pasar AS, sebagaimana kedua perusahaan mengekspor dan memproduksi semua kendaraan listrik di Korea Selatan.