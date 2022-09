Atlet Skate Indah Kim Ye-lim Raih Medali Emas Pertama di ISU Challenger Series

Photo : YONHAP News

Atlet skate indah Korea Selatan Kim Ye-lim meraih medali emas dan You Young meraih medali perak dalam kejuaraan ISU Challenger Series.Kim menempati urutan puncak di nomor free skating putri dalam ISU Challenger Series 'US International Classic' yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada Jumat (16/09) waktu Korea dengan peolehan poin 132,32.Pada sehari sebelumnya, Kim menempati urutan ke-5 di nomor short program dengan perolehan 58,32 poin, dan berhasil menempati urutan puncak dari antara 13 atlet dengan total perolehan 190,64 poin.Kemenangan Kim Ye-lim di pertandingan internasional yang diselenggarakan oleh ISU ini merupakan yang pertama kalinya.Sementara itu, atlet skate indah You Young, yang menempati urutan puncak di nomor short program dengan 63,19 poin, mengamankan 120,21 poin di nomor free skating, sehingga berada di urutan ke-2.Urutan ketiga dalam pertandingan free skating putri ditempati oleh atlet Jepang Kawabe Mana.