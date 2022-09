Nilai Tukar Won Lampaui 1.400 won Per Dolar AS, Pertama Kali dalam 13 Tahun

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won Korea melampaui 1.400 won per dolar AS pada Kamis (22/09), menandai yang tertinggi sejak hampir 13 setengah tahun terakhir.Setelah pasar valuta asing Seoul dibuka hari ini, nilai mata uang won Korea sempat melampaui 1.400 won, dengan diperdagangkan di 1.404,1 won per dolar AS pada sekitar pukul 09.13, naik 9,9 won dari nilai penutupan perdagangan sehari sebelumnya.Ini menandai pertama kalinya dalam 13 tahun 6 bulan nilai tukar won melampaui 1.400 won sejak tercatat 1.422 won per dolar AS pada 31 Maret 2009 saat terjadi krisis keuangan.Peningkatan tajam ini terjadi setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS), atau The Fed, pada hari Rabu (21/09), menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75 persen poin, yang tertinggi sejak Januari 2008.Kisaran target besaran suku bunga acuan terbaru adalah 3 persen hingga 3,25 persen, lebih tinggi dari suku bunga acuan Korea Selatan sebesar 2,25 persen. Sehingga, suku bunga acuan Bank Sentral Korea (BOK) saat ini lebih rendah 0,75 persen poin dibandingkan suku bunga acuan AS.Pejabat The Fed juga memperkirakan suku bunga acuan AS akan naik hingga kisaran 4,4 persen pada akhir tahun ini.Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Rhee Chang-yong pada Kamis (22/09) mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,5 persen pada bulan depan.Rhee menyampaikan hal tersebut usai rapat darurat mengenai kebijakan makro ekonomi, saat ditanya wartawan apakah BOK masih mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen poin.Ketua BOK itu mengatakna bahwa persyaratan untuk menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,24 persen poin telah secara drastis berubah setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan AS sebesar 0,75 persen pada Rabu (21/09) menjadi ke kisaran 3 hingga 3,25 persen.Rhee mengatakan bahwa BOK berharap The Fed akan menaikkan suku bunga acuan tidak lebih tinggi dari empat persen, namun para ekonom dan pejabat AS yakin kemungkinan suku bunga akan naik lebih dari angka tersebut.Dikatakannya bahwa BOK telah memutuskan menyesuaikan tingkat suku bunga acuan setelah sepenuhnya meninjau bagaimana perubahan serupa dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pasar valuta asing.BOK dijadwalkan akan menggelar sebuah rapat komite kebijakan moneter dalam dua atau tiga minggu ke depan.Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan domestik dan pasar valuta asing akan berlanjut untuk sementara waktu.Menteri Choo melanjutkan bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan pasar dengan kerja sama erat antara bank sentral dal Jasa Penasihat Keuangan.