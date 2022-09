Pertemuan Antara Presiden Yoon dan PM Kishida Digelar di New York, AS

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Selatan dan Jepang setelah 2 tahun 9 bulan akhirnya duduk berhadapan dalam sebuah pertemuan puncak yang diadakan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin negara sepaham akan perlunya perbaikan hubungan bilateral.Presiden Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida menggelar pertemuan puncak di New York, Amerika Serikat (AS).Pertemuan singkat tersebut berlangsung selama 30 menit tanpa agenda topik pembicaraan yang ditentukan sebelumnya.Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa kedua pemimpin negara sependapat bahwa hubungan Korea Selatan dan Jepang perlu diperbaiki, sehingga keduanya akan terus melakukan pembicaraan ke depannya.Mengenai masalah pekerja paksa warga Korea oleh Jepang di masa perang, yang merupakan isu utama yang menjadi hambatan dalam hubungan kedua negara, Presiden Yoon dan Perdana Menteri Kishida mengatakan pihaknya akan mengupayakan solusi, tanpa adanya konsensus apapun.Kantor Kepresidenan menilai pertemuan Presiden Yoon dan PM Kishida merupakan langkah awal menuju penyelesaian masalah tersebut.Pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Jepang, yang dilaksanakan tidak dengan mudah tersebut, mengonfirmasi kembali tekad kuat kedua pemimpin untuk memecahkan masalah dan memperbaiki hubungan bilateral.Sementara itu, rencana pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS tidak terlaksana, serta Presiden Yoon dan Presiden Biden hanya bertemu dalam acara sambutan pemimpin negara di Sidang Umum PBB.Diketahui bahwa dalam kesempatan itu, Presiden Yoon menyampaikan kekhawatiran perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, dan Presiden Biden menanggapi dengan mengatakan bahwa kedua pihak akan membahas isu tersebut dengan sungguh-sungguh.