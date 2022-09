Dubes Korut untuk PBB Kecam Latihan Militer Gabungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Duta Besar (dubes) Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kim Song mengeluarkan pernyataan keras mengecam latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB di New York, AS, pada Senin (26/09), Kim mengecam latihan maritim gabungan kedua negara sekutu tersebut yang dimulai pada hari itu.Dia mengatakan bahwa AS melakukan latihan yang menyebabkan kekhawatiran serius di sekitar Semenanjung Korea, menyebut latihan-latihan serupa merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan dapat membawa situasi di Semenanjung Korea ke dalam peperangan.Kim juga mengulangi kembali posisi Korea Utara bahwa ancaman AS mendorong pengembangan nuklir Korea Utara.Dia kemudian meneruskan protes keras atas sanksi PBB terhadap Korea Utara, mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengakui resolusi PBB sebabagaimana pihaknya tidak akan menaati aturan-aturan yang dibuat secara unilateral oleh AS.Pidato Kim berlangsung selama 18 menit tanpa menyebut Korea Selatan.