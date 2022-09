Presiden Korsel Bertemua Wakil Presiden AS di Seoul

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dan membahas isu keamanan regional, termasuk masalah Korea Utara dan masalah kerugian yang akan dialami perusahaan Korea Selatan akibat Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.Wakil Presiden AS itu tiba di Korea Selatan pada Kamis (29/09) pagi dan langsung menghadiri pertemuan dengan Presiden Yoon di Kantor Kepresidenan Yongsan.Sebelumnya, Presiden Yoon telah sempat menyampaikan kekhawatiran tentang IRA kepada Presiden Joe Biden saat bertemu di sela-sela Sidang Umum Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB).Isu-isu tersebut juga telah dibicarakan oleh Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo dan Wakil Presiden Harris di Jepang saat menghadiri pemakaman kenegaraan Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.AS telah menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran Korea Selatan dan bersedia mencari solusi bersama.Selama berada di Korea Selatan, Harris akan mengunjungi Zona Demiliterisasi untuk memantau postur pertahanan gabungan Korea Selatan dan AS.