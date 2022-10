Perwakilan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Bahas Penanggulangan Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang membahas langkah-langkah untuk menanggulangi peluncuran rudal berturut-turut Korea Utara belakangan ini.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis (06/10) menyatakan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon telah mengadakan pembicaraan via telepon secara terpisah bersama Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi.Ketiga perwakilan itu mengutarakan kekhawatiran akan peluncuran rudal balistik Korea Utara yang dilakukan secara berturut-turut pada 4 dan 6 September, dan mengeluarkan kecaman keras.Selanjutnya, perwakilan dari ketiga negara itu juga mendesak Pyongyang agar segera menghentikan provokasi yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Perwakilan Nuklir Korea Selatan, AS, dan Jepang sepakat untuk meneruskan komunikasi dan kolaborasi trilateral bersama masyarakat internasional untuk mengambil langkah penanganan yang tegas terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.