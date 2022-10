JCS: Korut Tembakkan 2 Rudal Balistik ke Arah Laut Timur

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara telah menembakkan dua rudal balistik jarak pendek (SRBM) ke arah Laut Timur pada hari Kamis (06/09) pagi.SRBM itu ditembakkan dari daerah Samsok di Pyongyang antara pukul 06.01 dan 06.23 waktu setempat.Disampaikan, penembakan dari Samsok dilakukan untuk pertama kalinya dan peluncur bergerak yang dipakai untuk kedua rudal ditembakkan.Rudal pertama dideteksi terbang sekitar 350 kilometer dan mencapai ketinggian 80 km dengan kecepatan 5 Mach, sementara rudal kedua memiliki jarak terbang sekitar 800 kilometer dan mencapai ketinggian 60 km dengan kecepatan 6 Mach.Kemungkinan besar rudal pertama yang ditembakkan adalah KN-25, rudal balistik yang disebut Korea Utara sebagai 'peluncur roket ganda super besar', dan rudal kedua adalah KN-23, rudal Iskander versi Korea Utara.Korea Utara telah enam kali meluncurkan rudal balistik dalam 12 hari terakhir dan sembilan kali sejak Pemerintahan Yoon Suk Yeol diluncurkan.Peluncuran rudal Korea Utara ini dinilai sebagai bentuk penentangan atas kembalinya kapal induk bertenaga nuklir milik AS, USS Ronald Reagan, ke wilayah Semenanjung Korea.Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui sebuah pernyataan resmi pada Kamis (06/10) subuh mengatakan bahwa pihaknya memantau AS menciptakan ancaman serius terhadap stabilitas di Semenanjung Korea dan daerah sekitarnya dengan membawa kembali kapal induknya masuk ke kawasan tersebut.Sementara itu, Ketua JCS Korea Selatan Kim Seung-kyum menggelar pertemuan dengan pihak AS setelah penembakan rudal Korea Utara untuk memastikan penguatan postur pertahanan bersama.Ditambahkannya, militer Korea Selatan tetap menjaga kesiapan penuh sambil terus memperkuat pengawasan dan kewaspadaan terhadap pergerakan Korea Utara.