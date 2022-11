Jung-kook BTS Dijadwalkan Tampil di Pembukaan Piala Dunia FIFA 2022

Photo : YONHAP News

Anggota boyband K-pop BTS, Jung-kook, akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar yang akan digelar pada 22 November waktu setempat.Pihak Big Hit Music secara resmi mengumumkan kabar tersebut di akun media sosialnya pada hari Minggu (13/11), menyebut bahwa Jung-kook akan mengambil bagian dalam soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia mendatang.Belum lama ini, Jung-kook juga merilis lagu berjudul "Left and Right", hasil kolaborasi bersama penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat Charlie Puth. Keberhasilan lagu "Left and Right" bertahan di tangga lagu Billboard Hot 100 pun dikatakan telah membuktikan popularitas global Jung-kook sebagai artis solo.