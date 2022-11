BTS Masuk 2 Nominasi Grammy Award 2023

Photo : YONHAP News

Boyband K-pop BTS kembali menorehkan prestasi dengan masuk dalam nominasi Grammy Award 2023.Dalam pengumuman nominasi Grammy Awards tahun depan pada Selasa (15/11) waktu setempat, BTS dinominasikan dalam dua kategori, yaitu sebagai Duo Pop / Penampilan Grup Terbaik dan Video Musik Terbaik.BTS masuk nominasi untuk kategori Duo Pop / Penampilan Grup Terbaik dengan lagunya "My Universe" yang merupakan hasil kolaborasi dengan Coldplay dan dinominasikan untuk Video Musik Terbaik dengan lagu "Yet To Come".Nominasi Best Pop Duo/Group Performance di Grammy 2023 ini merupakan tahun ketiga berturut-turut BTS dinominasikan dalam kategori tersebut.Sebelumnya, BTS telah dinominasikan untuk lagunya "Dynamite" pada tahun 2020 dan lagu "Butter" pada 2021.Acara penghargaan Grammy Award 2023 akan ditayangkan secara langsung pada 5 Februari 2023 waktu setempat.