Biden Kunjungi Pabrik SK Siltron di Michigan, AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden kembali mengonfirmasi komitmen kuat untuk pertumbuhan industri semikonduktor dan pemulihan industri manufaktur dalam negeri, saat mengunjungi pabrik SK Siltron CSS di Michigan, AS, pada Selasa (29/11) waktu setempat.SK Siltron CSS Michigan merupakan unit bisnis manufaktur wafer semikonduktor milik SK Group Korea Selatan.Kunjungan Presiden Biden ke pabrik milik perusahaan Korea Selatan di AS ini merupakan yang pertama kalinya sejak dia menjabat sebagai presiden AS.Dalam lawatan ke pabrik SK Siltron tersebut, Presiden Biden mengimbau pentingnya pengamanan rantai pasokan melalui peningkatan investasi di bidang industri utama, termasuk semikonduktor, di dalam negeri AS.Sambil menyatakan penghargaan atas investasi SK di Michigan yang disebutnya sebagai pengubah permainan, Biden mengatakan bahwa ke depannya, produksi chip komputer di pabrik SK akan memungkinkan AS mengamankan rantai pasokan semikonduktor yang diproduksi langsung di AS, sehingga dapat melepaskan ketergantungan dari chip buatan luar negeri, seperti dari China.Biden mengatakan bahwa AS akan membangun rantai pasokan global yang dapat diakses oleh seluruh negara lain di dunia.