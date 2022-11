Pejabat AS: Korsel Dapat Jalin Aliansi dengan AS dan Hubungan Produktif dengan China

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa (29/11) waktu setempat bahwa Korea Selatan dapat memiliki hubungan aliansi dengan Amerika Serikat (AS) dan menjalin hubungan dengan China di waktu yang bersamaan.Pernyataan tersebut dibuat oleh Edgard Kagan, Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih, dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Wilson Center, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington.Dia menekankan bahwa Korea Selatan dapat memiliki aliansi yang lebih kuat dan modern dengan AS untuk menangani lebih banyak kepentingan-kepentingan, termasuk kerja sama bilateral di bidang teknologi dan ekonomi, serta memiliki hubungan yang produktif dengan China.Menurutnya, AS yakin bahwa dalam rangka memperluas peran di kawasan regional dan global, Seoul perlu mengklarifikasi posisinya dalam berbagai isu-isu kepentingan bilateral sehingga dapat mempermudah pembangunan hubungan yang kuat dan produktif dengan China.Dilanjutkannya bahwa AS tidak menangani hubungan Korea Selatan-AS serta hubungan Korea Selatan-China sebagai permainan zero-sum.Ditambahkan pula bahwa Washington tidak berniat berada di posisi untuk memerintahkan Korea Selatan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingannya.Di sisi lain, Kagan menekankan bahwa tidak ada pilihan lain untuk memperkuat kemampuan tanggapan yang efektif dalam menghadapi tantangan dan ancaman Korea Utara selain meningkatkan kerja sama trilateral antara Seoul, Washington, dan Tokyo .