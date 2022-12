Ekspor Turun 14% di November, Korsel Catatkan Defisit Perdagangan 8 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan defisit perdagangan selama delapan bulan berturut-turut di November sebagaimana ekspor mencatatkan penurunan sebesar lebih dari 10 persen.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada Kamis (01/12), ekspor Korea Selatan turun 14 persen dibandingkan setahun sebelumnya, tercatat sebesar 51,91 miliar dolar AS pada bulan lalu, mengikuti penurunan tahunan selama dua tahun berturut-turut di Oktober saat tercatat penurunan 5,7 persen.Sementara itu, impor melonjak 2,7 persen per tahun mencatatkan 58,93 miliar dolar AS pada bulan lalu, sehingga mengakibatkan defisit perdagangan sebesar 7,01 miliar dolar AS di November.Korea Selatan telah mencatatkan defisit perdagangan selama delapan bulan berturut-turut sejak April, menjadi penurunan terpanjang sejak penurunan panjang di Januari 1995 hingga Mei 1997.Kementerian Industri menyebut penurunan ekspor di November akibat perlambatan ekonomi global dan aksi mogok kerja serikat pengemudi truk angkut.